PF deflagra Operação Ponto a Ponto na Zona Oeste do Rio

As investigações tiveram início após a detecção de uma intensa circulação de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil em plataformas da internet - Foto: Divulgação - Polícia Federal

Nesta terça-feira, 10/6, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ponto a Ponto com o objetivo de combater a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de violência sexual infantil na rede mundial de computadores.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada em Bangu, bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O mandado judicial foi expedido pela 1ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início após a detecção de uma intensa circulação de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil em plataformas da internet. Esses materiais eram compartilhados por meio de pastas públicas, acessíveis a um número indefinido de usuários, inclusive fora do país.

A partir disso, foram realizadas análises e cruzamentos de dados que levaram à identificação do alvo da operação como responsável pelo armazenamento e compartilhamento de centenas de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.

Durante as buscas, os policiais federais apreenderam doze dispositivos de armazenamento utilizados pelo investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.

O indivíduo poderá responder pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.