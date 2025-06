Policiais prendem motorista com R$ 231 mil em cocaína durante abordagem no Rio

Drogas apreendidas no veículo - Foto: Divulgação - Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu uma carga de cocaína avaliada em R$ 231 mil e prendeu em flagrante o motorista que transportava a droga na Estrada Adhemar Bebiano, em Del Castilho, Zona Norte do Rio. A ação foi realizada por policiais da UPP do Complexo do Alemão.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 16.950 pinos de cocaína ocultos no veículo. As drogas, já embaladas para distribuição, foram apreendidas.

Em decorrência do flagrante, o motorista foi encaminhado à delegacia da região e responderá por tráfico de entorpecentes.