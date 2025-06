Mulher é presa por aplicar golpe do falso pagamento pelo Pix

Durante as investigações, os policiais descobriram que a mulher se apresentava em perfil de redes sociais como terapeuta e pastora evangélica - Foto: Divulgação

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam, neste sábado (07), uma mulher em flagrante no momento em que recebia mercadorias adquiridas após aplicar um golpe do falso pagamento por Pix. Ela foi presa em Via São Luís, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, vítima, que é proprietária de uma rede de lojas de vestuário, procurou a delegacia após identificar que a criminosa estava mais uma vez, aplicar um golpe. A golpista já tinha dado o prejuízo de quase R$ 100 mil ao estabelecimento comercial.

Durante as investigações, os policiais descobriram que a mulher se apresentava em perfil de redes sociais como terapeuta e pastora evangélica. Valendo-se dessa identidade, ela conquistava a confiança de comerciantes para obter vantagens ilícitas, por meio de falsos comprovantes de transações bancárias.

A golpista já teria praticado o crime contra outros lojistas da região. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outras vítimas. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de estelionato.