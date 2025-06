Arthur Elias convoca seleção brasileira feminina para a Copa América; Veja a lista

O treinador Arthur Elias anunciou, nesta segunda-feira (9), os 23 nomes de jogadoras convocadas para representar a seleção brasileira feminina na disputa da Copa América. As atletas na lista do técnico também jogarão um amistoso com a França.

A competição irá acontecer entre 12 de julho e 2 de agosto, em Quito, no Equador. O jogo amistoso com a seleção francesa acontece antes, no dia 27 de junho, em Grenoble.

"Essa foi a lista mais difícil que fiz desde que eu cheguei aqui. Foi difícil por tantas atletas que têm vindo e atuado muito bem pela Seleção. Mas temos que ver como uma dor de cabeça boa, como um ponto importante para a nossa Seleção", disse o técnico Arthur Elias.

"A convocação visa, obviamente, o resultado a curto prazo. A nossa meta é vencer a Copa América. Vejo um grupo com atletas extremamente preparadas para essa missão. E também com uma boa perspectiva de futuro. Com a Copa do Mundo em 2027, temos que ter esse olhar um pouquinho mais para frente", completou o treinador.

Confira a lista da convocação:

GOLEIRAS

- Lorena - Kansas City (EUA)

- Camila - Cruzeiro

- Cláudia - Fluminense

ZAGUEIRAS

- Tarciane – Lyon (FRA)

- Isa Haas - Cruzeiro

- Kaká – São Paulo

- Mariza - Corinthians

LATERAIS

- Yasmim – Real Madrid (ESP)

- Fátima Dutra - Ferroviária

- Fê Palermo - Palmeiras

- Antônia – Real Madrid (ESP)

MEIAS

- Angelina – Orlando Pride (EUA)

- Duda Sampaio - Corinthians

- Ary Borges – Racing Louisville (EUA)

- Ana Vitória – Atlético de Madrid (ESP)

ATACANTES

- Kerolin – Manchester City (ING)

- Gio – Atlético de Madrid (ESP)

- Luany – Atlético de Madrid (ESP)

- Dudinha – São Paulo

- Marta – Orlando Pride (EUA)

- Amanda Gutierres - Palmeiras

- Gabi Portilho – Gotham (EUA)

- Jhonson - Corinthians