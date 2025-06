Patrícia Poeta se emociona ao ouvir pais de jovem morto por ação policial em festa junina

Os pais do jovem, Mônica Guimarães Mendes e Fernando Guimarães, falaram o quanto Herus era um bom filho, trabalhador e querido - Foto: Reprodução - TV Globo

Os pais do jovem, Mônica Guimarães Mendes e Fernando Guimarães, falaram o quanto Herus era um bom filho, trabalhador e querido - Foto: Reprodução - TV Globo

A apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta, se emocionou e chegou a chorar ao ouvir os pais de Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, que morreu após ser baleado em uma festa junina na comunidade Santo Amaro, no Catete, Zona Sul, em uma ação da Polícia Militar, no último sábado (7).

Os pais do jovem, Mônica Guimarães Mendes e Fernando Guimarães, falaram o quanto Herus era um bom filho, trabalhador e querido. Patrícia Poeta disse que seu filho tem amigos em comum com a vítima e só soube de coisas boas do rapaz.

"Conheço amigos em comum. Eles estão todos arrasados, revoltados com o que aconteceu e, a primeira coisa que eles falaram é quanto que o Herus era bem-criado, o quanto que vocês batalharam para dar uma vida melhor para ele e o quanto que ele valorizava o trabalho. Sei de muitas histórias, depois comento com vocês, porque é para dar orgulho do tempo em que o filho de vocês esteve entre nós", disse a apresentadora.

Herus estava se divertindo em uma festa junina com a família, mas foi atingido pelos disparos quando se afastou dos pais para comprar um lanche em uma padaria próxima. De acordo com os pais do jovem, a polícia não prestou socorro.



"É extremamente lamentável o que aconteceu com ele, mas eu queria te dizer isso. Foi a primeira coisa que eles contaram, amigos muito íntimos, o quanto ele era trabalhador e o quanto ele admirava o que vocês davam de exemplo para ele. É para sempre guardar em seus corações, o quanto que vocês foram importantes na vida dele como exemplo, inclusive", continuou Patrícia.

Mônica disse que os familiares querem justiça e realizam protestos pacificamente. "A gente não quer vingança, a gente não quer briga. O nome do meu filho era Herus, em grego era deus do amor. A justiça do meu filho vai ser através do amor", falou.