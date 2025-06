Filho de narcotraficante colombiano é procurado por agredir estudante de Direito no Rio

Jacobo Pareja Rodriguez, de 26 anos, e Felipe de Souza Monteiro, de 24 anos, são acusados de tentativa de homicídio qualificado contra um estudante de Direito, que foi espancado na madrugada do dia 23 de maio, na saída de um estabelecimento localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. As imagens e informações dos acusados foram divulgadas pelo Disque Denúncia neste domingo (dia 8).

As investigações realizadas pela 15ª DP (Gávea) apontam que a vítima foi cercada por um grupo com pelo menos nove pessoas, que o agrediram com socos e chutes, além de 22 golpes na cabeça.

Um dos procurados pelo Disque Denúncia, Jacobo, é filho de Alexander Pareja Garcia, indicado pela Polícia Federal como um dos principais integrantes do narcotráfico colombiano, além de ser o sucessor da organização de Pablo Escobar e um dos líderes do antigo Cartel do Vale do Norte.

De acordo com a Polícia Civil, Jacobo morava no Rio de Janeiro há alguns anos, mas, após o crime, fugiu para o Paraguai. Em relação a Felipe, foi constatado que ele possui antecedentes por tráfico e posse de arma, e teria fugido para o Rio Grande do Sul. Os dois envolvidos na agressão estão foragidos e tiveram mandado de prisão decretado pela 4ª Vara Criminal da Capital.

Ainda segundo as investigações, o ataque teria ocorrido por causa de um desentendimento que começou em uma casa noturna na mesma localidade. Entre os envolvidos nas agressões estão Pedro Vasconcelos do Amaral Sodré, chamado de “Rebordão”, que teria começado a briga e chutado a cabeça da vítima; sua namorada, Luma Melo Rajão, de 20 anos; Artur Velloso Araújo, de 18; e também o modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 29 anos, apontado como incentivador dos outros a continuar as agressões.

O modelo Bruno Krupp já havia sido acusado de atropelar e matar um adolescente em 2022, na Barra da Tijuca, enquanto dirigia uma moto sem habilitação. Luma, uma das envolvidas na agressão, é estudante de Direito e teria se apresentado à polícia alegando ser conhecida como “Maria Manicômio”.