Uma nova maré na Praia das Pedrinhas

Na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, a Semana do Meio Ambiente será marcada pela esperança e a sensação de recomeço. Moradores da região — que cresceram vendo o mar sendo degradado, — agora têm bons motivos para comemorar: começou a segunda fase das obras de esgotamento sanitário, que prometem transformar a paisagem, a saúde e o futuro da comunidade.

A iniciativa da Águas do Rio vai impedir que 7,8 milhões de litros de esgoto por mês continuem sendo despejados na Baía de Guanabara — o volume, equivalente a três piscinas olímpicas, será direcionado à Estação de Tratamento São Gonçalo, localizada no bairro vizinho, Boa Vista. A ação devolverá dignidade à população, impulsionará o comércio local e abrirá caminho para que a praia volte a ser cenário de lazer, pesca e memórias afetivas.

Leia também:

Passageira com esclerose relata constrangimento em voo e especialistas apontam possível violação de direitos

Linha 3 do Metrô, agora vai? Governo do Estado anuncia obras para a Linha 3 e ampliação da Linha 4 até o Recreio dos Bandeirantes

Para Diogo Freitas, diretor-executivo da concessionária, a intervenção é fundamental para toda a cidade e, especialmente, para a recuperação da Baía de Guanabara, um dos maiores projetos ambientais em andamento no país.

“Iniciamos com a implantação da rede coletora de esgoto em 2024 e, agora, vamos concluir os trabalhos, instalando a rede para captar o esgoto de mais de 200 famílias e estabelecimentos comerciais. Entre uma etapa e outra, também aproveitamos para ampliar e reforçar o sistema de abastecimento de água tratada”, explicou Freitas.

Nesta etapa, ainda segundo ele, está sendo implantada mais de um quilômetro de rede coletora na orla e em diversas ruas do bairro. Após a conclusão dos serviços, outros benefícios serão percebidos, como a valorização imobiliária, o estímulo ao turismo e o impacto positivo na atividade pesqueira da comunidade.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância da parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e a Águas do Rio em diversas obras de infraestrutura e saneamento básico na cidade da Região Metropolitana.

"Não adianta realizarmos obras de drenagem e pavimentação em bairros inteiros se a concessionária não entrar também, instalando redes de água e de coleta de esgoto. A integração é fundamental e também acontece na Praia das Pedrinhas, onde estamos realizando uma moderna obra de revitalização que vai transformar nosso principal cartão-postal e beneficiar milhares de pessoas", afirmou o prefeito.

Moradora e comerciante da região da Praia das Pedrinhas, Cristiane Oliveira nutre a esperança de voltar a curtir um mergulho em sua plenitude.

“Tem progresso vindo. Não tem mais como ficar como estava. Hoje eu não tomo banho na praia, mas já tomei. A praia era o quintal da minha casa. Com o trabalho sério que está sendo desenvolvido, é um sonho ver o bairro ser bem-visto novamente. Tenho um olhar especial para a praia porque a minha história é aqui, desde que nasci.”

Mais qualidade de vida para todos

Presidente da associação de moradores do bairro, Sandro Cunha relembra seu passado no local e o que espera ver após as obras.

“Tive uma infância muito feliz aqui. Meu sonho é ver a minha neta brincando na praia como um dia eu já brinquei. Tenho a expectativa de que, com a nova rede de esgotamento sanitário, possamos ter mais saúde, qualidade de vida, além de uma praia melhor, sem poluição e com o pescado de volta. Que as pessoas possam desfrutar novamente do local.”

Além da rede de esgotamento da Praia das Pedrinhas, a Águas do Rio vem realizando outros investimentos que contribuem diretamente para o meio ambiente em São Gonçalo. No início do ano, a empresa entregou a rede coletora do Mutondo, que direciona 7 milhões de litros de esgoto por dia para tratamento.

Outra importante iniciativa de impacto ambiental é a construção do Sistema de Coleta em Tempo Seco, que fará com que 12 milhões de litros de esgoto tenham como destino a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Gonçalo. Essas duas frentes vão direcionar, ao todo, 19 milhões de litros de esgoto — que antes desaguavam na Baía de Guanabara — para uma destinação adequada.