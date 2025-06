Inscrições para o Enem 2025 vão até 13 de junho; provas serão aplicadas em novembro

Com prorrogação do prazo, cronograma do exame foi atualizado - Foto: Reprodução - Paulo Pinto/Agência Brasil

Com prorrogação do prazo, cronograma do exame foi atualizado - Foto: Reprodução - Paulo Pinto/Agência Brasil

Os interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até a próxima sexta-feira, 13 de junho, para fazer a inscrição. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Participante. Com a ampliação do período de inscrições, algumas datas do cronograma do Enem 2025 foram atualizadas, mas os dias de aplicação das provas foram mantidos: 9 e 16 de novembro.

O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e também vale para solicitações de atendimento especializado e uso de nome social. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 20 de junho. Já a divulgação dos resultados das provas está prevista para 16 de janeiro de 2026. Confira o cronograma:

ENEM 2025 - NOVO CRONOGRAMA

Inscrições: 26 de maio a 13 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: 26 de maio a 18 de junho

Tratamento pelo nome social e atendimento especializado:

Solicitação: 26 de maio a 13 de junho

Resultado dos pedidos: 20 de junho

Período de recurso: 23 de junho a 27 de junho

Resultado do recurso: 4 de julho

Aplicação das provas: 9 e 16 de novembro

Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro

Reaplicação das provas: 16 e 17 de dezembro

Divulgação do resultado: 16 de janeiro de 2026

TAXA – Também houve ampliação para o pagamento da taxa de inscrição para quem não é isento. Agora, a taxa no valor de R$ 85, deve ser paga até o dia 18 de junho. É possível pagá-la por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

DATAS ALTERADAS NO PARÁ – As provas nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba terão, excepcionalmente, outras datas de aplicação: 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida visa atender melhor os estudantes dessas localidades, em razão dos impactos logísticos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá no estado no período da aplicação regular do exame. Candidatos que pretendiam realizar o Enem em alguma dessas cidades ainda podem optar por fazer as provas nas datas regulares, 9 e 16 de novembro, em outras localidades. Para isso, é necessário escolher outro município de aplicação no momento da inscrição.

COMO ACESSAR – Para se inscrever, é necessário acessar a Página do Participante. Quem não lembra a senha da conta pode recuperá-la por meio das orientações da própria plataforma. Todas as pessoas devem se inscrever no sistema para participar do exame.

ORIENTAÇÕES – O portal do Inep conta com uma página onde é possível encontrar as principais orientações para os participantes. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os esclarecimentos.

PÉ-DE-MEIA – O programa Pé-de-Meia prevê uma parcela bônus de R$ 200 para os estudantes do último ano do ensino médio que realizarem os dois dias de provas do Enem 2025, paga após a conclusão da etapa. Todos os participantes do Pé-de-Meia são isentos da taxa de inscrição do Enem 2025.

PORTA DE ENTRADA – O ENEM avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Universidade para Todos (Prouni).

CERTIFICAÇÃO – Na edição de 2025, o Enem voltará a certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos. Os participantes que desejam utilizar o exame para esses fins devem indicar a opção no ato da inscrição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.