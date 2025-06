Polícia Militar encontra drogas enterradas e prende um homem em Búzios

A Polícia Militar prendeu um homem depois de encontrar grande quantidade de drogas escondidas em uma região de mata na Rua Imaculado Coração de Maria, situado no bairro José Gonçalves, em Búzios, na tarde desse domingo (8).

De acordo com a ocorrência, a prisão aconteceu por volta das 15h48 depois dos policiais receberem informações sobre ações relacionadas com o tráfico de drogas na localidade. As informações davam conta que as drogas estariam enterradas em tubos de PVC.

Nas buscas feitas no local, os agentes encontraram uma sacola com quatro rádios transmissores com carregadores, e também várias porções de entorpecentes e materiais usados para a endolação das drogas.

Logo em seguida, também foram encontrados tubos enterrados com entorpecentes etiquetados e preparados para a comercialização. No total foram apreendidas 275 pinos de cocaína, 146 tiras de maconha, 100 pedras de crack, 500 eppendorfs (recipientes cilíndricos usados em laboratório para armazenamento), além de quatro rádios transmissores com carregadores.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à 127ª DP (Búzios), onde o caso foi registrado.