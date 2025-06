PM apreende veículo clonado no Badu, em Niterói

Agentes do 12ºBPM de Niterói receberam, na tarde deste domingo (8), um alerta do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) sobre um veículo, um Fiat Siena na cor branca, que estaria circulando pelo bairro Badu, com suspeita de clonagem.

Com a informação, os policiais iniciaram o patrulhamento aos arredores do bairro, conseguindo assim abordar o veículo e seu condutor na Estrada Caetano Monteiro, no Badu.

O suspeito que conduzia o veículo informou estar usando o carro para trabalhar como Uber, sendo, o mesmo, de propriedade de um vizinho seu.

Diante do exposto, a equipe procedeu com o suspeito e o veículo para 79ªDP (Charitas) para registro e apuração dos fatos. O condutor foi ouvido e o veículo permaneceu apreendido, pois foi confirmado se tratar de um produto clonado.