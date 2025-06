Cantor sertanejo fica ferido com queimaduras no rosto durante show; Entenda

Nas redes sociais, o cantor contou que sofreu queimaduras na lateral do rosto, em parte da orelha e do nariz - Foto: Reprodução/redes sociais

O cantor Léo, que faz parte de uma dupla sertaneja com Raphael, ficou ferido com queimaduras no rosto após ser atingido por chamas lançadas por uma máquina de efeitos especiais durante um show de rodeio em Pontal, no interior de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Léo é atingido pelas chamas. Com o susto, ele chega a jogar o chapéu no chão e consegue apagar o fogo com as mãos antes mesmo de receber apoio da equipe. Ele foi socorrido no local e recebeu atendimento médico logo em seguida.

Nas redes sociais, o cantor contou que sofreu queimaduras na lateral do rosto, em parte da orelha e do nariz. Segundo ele, o acidente aconteceu após a troca do equipamento responsável pelos jatos de fogo usados no show.

“As máquinas não estavam funcionando, trocaram as máquinas e não funcionavam… E aí funcionou, na hora que eu menos esperava [...]”, relatou o artista.

Ainda segundo Léo, o responsável pela operação do equipamento não percebeu que ele havia se posicionado naquele ponto do palco no momento em que o fogo foi disparado.

O cantor afirmou que os bombeiros que estavam no evento prestaram os primeiros socorros e tranquilizou os fãs, dizendo que não teve ferimentos mais graves. “Tá tudo certo, só está meio queimado [...] fizeram uma montagem me 'zoando' de cabeça de fogo e Motoqueiro Fantasma”, brincou.