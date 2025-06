Policial do Bope morre após ser baleado em briga de trânsito no Rio

Um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi morto a tiros durante uma discussão de trânsito em Bangu, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu neste sábado (07), enquanto o sargento estava de folga. Segundo relatos, Otávio de Almeida Justa estava na Estrada da Cancela Preta quando acabou se envolvendo em um abriga com outro condutor, que teria efetuado disparos no abdômen do policial.

Otávio chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo a unidade, ele chegou no local com estado grave e acabou não resistindo aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados, mas o autor dos disparos teria fugido e ainda não teve a identidade divulgada.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e está investigando o paradeiro do acusado, assim como a motivação do crime. Conhecido como Caveira 153, o sargento estava no Bope desde 2005. Em nota, o Batalhão lamentou o falecimento do agente.

“Hoje, nosso amigo se foi e deixa um enorme legado para todos que tiveram a oportunidade de conviver com sua garra e determinação. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé”, disse, em nota, o Bope.