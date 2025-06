Guarda Municipal prende homem que tentava arrombar estabelecimento comercial no Centro

Agentes da Guarda Municipal prenderam em flagrante, na madrugada deste domingo (8), um homem que estava tentando arrombar a porta de um estabelecimento comercial na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro. A prisão foi feita em uma ação conjunta com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). O suspeito já possuía outras cinco anotações criminais, que incluíam furto e injúria.

Uma equipe da Guarda que estava em patrulhamento pela cidade foi acionada por agentes da CSSG depois que uma câmera de monitoramento flagrou um homem tentando arrombar a porta de um estabelecimento comercial no Centro. No local, os agentes da Guarda encontraram o suspeito e o detiveram. Durante a abordagem, a mochila do suspeito foi apreendida e foi constatado que ele possuía outras anotações criminais.

Ele, então, foi levado para a 72ª DP (Mutuá), sendo transferido em seguida para a 73ª DP (Neves), onde ficou preso por furto, à disposição da Justiça.

Trabalho constante - Apenas em maio deste ano, foram feitas 29 conduções e 18 prisões pelos agentes da Guarda Municipal. Com isso, no ano de 2025 foram realizadas 74 prisões e 132 conduções.

Vale destacar que muitas dessas prisões são realizadas em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, responsável pelas câmeras de monitoramento instaladas pela cidade.

O número de prisões de 2025 já é maior do que em 2024, quando foram feitas 64 prisões durante todo o ano e, em 2023, quando foram efetuadas 26 prisões.