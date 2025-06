“Cabelinho” é preso em ação policial para remover barricadas na Engenhoca

Um foragido da Justiça foi preso e uma carga de drogas foi apreendida durante uma da Polícia Militar para remover barricadas na Engenhoca, em Niterói, na tarde da última sexta-feira (07). A ação aconteceu na Comunidade do Marítimo; segundo os agentes, Matheus José da Silva, conhecido como “Cabelinho”, de 23 anos, foi preso durante o cerco na região.

Uma equipe do 12° BPM (Niterói) foi enviada ao local para retirar barricadas instaladas na Rua do Rumo. Ao chegarem no local, avistaram um grupo de suspeitos, que fugiu e abandonou uma mochila ao perceber a presença dos agentes. Os policiais encontraram uma carga de drogas na mochila e decidiram iniciar um cerco para deter os suspeitos.

Leia também:

➢Homem é baleado após discussão com traficantes na Trindade, em SG

➢ Homem acusado de roubo de bicicletas é preso em Icaraí, Niterói

Durante a ação, “Cabelinho” foi detido tentando fugir da comunidade. Ele não estava com nenhum material ilícito. No entanto, após checagem, os agentes descobriram que ele constava como foragido no sistema policial, com passagens por tráfico de drogas e receptação. O homem cumpria regime semiaberto, mas não prestava contas ao Sistema Prisional desde agosto do ano passado.

Ele foi levado para a 78º DP (Fonseca) e, de lá, conduzido à 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso. A carga de drogas também foi levada à Delegacia. Ao todo, foram apreendidos 128 invólucros de maconha, 91 pedras de crack, 66 pinos de cocaína, R$ 37,00 em espécie e 1 aparelho de radiotransmisão, supostamente usado para comunicação entre criminosos.