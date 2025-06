Homem acusado de roubo de bicicletas é preso em Icaraí, Niterói

O suposto responsável pelo furto de diferentes bicicletas em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, foi preso na manhã deste sábado (07). Duas bicicletas roubadas foram encontradas por policiais militares no Morro do Cavalão; elas teriam sido vendidas pelo suspeito, de 25 anos, que foi detido no início do dia e permaneceu preso.

Segundo o 12º BPM (Niterói), as equipes foram informadas acerca de dois episódios de furto de bicicleta em ruas diferentes de Icaraí nesta sexta (06). Agentes buscaram imagens de câmeras de segurança para identificar a autoria dos crimes e, após análise, percebeu que os dois furtos foram efetuados pela mesma pessoa.

Após buscas na região, o suspeito foi encontrado em Icaraí nesta manhã, carregando uma bomba para encher pneus. Aos policiais, ele confessou os crimes e disse que a bomba pertencia a uma das bicicletas furtadas, que não estavam mais com eles. Uma equipe foi enviada ao Morro do Cavalão e, com base no relato do suspeito, encontrou as duas bicicletas furtadas, que já haviam sido vendidas.

O suspeito foi autuado em flagrante e levado para a 77ª DP (Icaraí) e conduzido à Central de Flagrantes, 76ª DP (Centro). As vítimas foram contatadas e devem recuperar as bicicletas na Delegacia.