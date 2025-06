Homem é baleado após discussão com traficantes na Trindade, em SG

Homem está internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Enzo Britto

Um homem de 30 anos foi baleado após uma discussão na Trindade, em São Gonçalo, na noite do último sábado (07). De acordo com ele, os disparos teriam sido efetuados por criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região, com quem teria se desentendido. O homem foi atingido na perna esquerda e não corre risco de morte.

Relatos iniciais indicam que a vítima pode ser uma pessoa em situação de rua. As circunstâncias da discussão ainda estão sendo investigadas. Após ser alvejado, o homem foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados à unidade de saúde e levaram o caso para a 72ª DP (Mutuá), que vai apurar a autoria do disparo.

