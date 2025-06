Drogas são apreendidas no Pé Pequeno, em Niterói (vídeo)

Uma ação policial na Comunidade do Pé Pequeno, na região de Santa Rosa, em Niterói, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, terminou com dois homens presos e um menor apreendido, neste sábado (7).

Enquanto realizavam uma patrulha, equipes se depararam com três homens que estavam com mochilas, rádio transmissores e portavam armas de fogo.

Após a realização do cerco tático no local, foi apreendido 1 simulacro de fuzil, 97 invólucros de maconha, 40 pedras de crack, 37 links de cocaína, 2 rádios transmissores, balança de precisão, uma calça camuflada, material para enrolação de drogas e R$ 22,00 em espécie.

Todo o material e os indivíduos foram levados ao 76 DP (Niterói), onde o caso foi registrado.

Gabriel Gomes