Dono de lotérica é baleado em São Gonçalo

A vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Divulgação

A polícia abriu investigações para tentar identificar a dupla que invadiu uma lotérica, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, neste sábado (7). Os criminosos conseguiram fugir do local, após um tiroteio, iniciado após o empresário e dono do estabelecimento reagir.

Apesar dos ferimentos nas regiões do dorso, ombro e peito, o empresário conseguiu dirigir até a 74ª DP (Alcantara), onde foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

O registro do caso foi feito na delegacia do Alcântara. Ainda não há informações se o roubo de consolidou ou não.

