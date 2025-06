Motorista morre e frentista fica ferido após explosão em posto de combustível no Centro do Rio

Morreu na manhã deste sábado (07) o motorista de um veículo atingido pela explosão em um posto de combustíveis na Praça da Cruz Vermelha, Centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante a madrugada; além da vítima fatal, o frentista do posto também ficou ferido pela explosão, que aconteceu enquanto um carro com gás natural veicular (GNV) era abastecido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cilindro de gás do veículo teria se rompido durante o abastecimento. O motivo exato para o problema ainda está sendo investigado. Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, e o frentista Paulo B. dos Santos, de 61, foram atingidos e levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro. O quadro de ambos era considerado grave quando chegaram na unidade.

Guaraci acabou não resistindo aos ferimentos e morreu horas depois. Paulo, que segue internado, perdeu um braço e precisou ser entubado, de acordo com o Sindicato dos Frentistas do Município do Rio de Janeiro (Sinpospetro-RJ).

Explosão atingiu vizinhos

O impacto da explosão foi sentido nos edifícios ao redor e, de acordo com o relato de moradores, um pedaço do carro acabou indo parar em um prédio residencial ao lado do posto. O prédio do Instituto Nacional do Câncer (INCA) também foi atingido; uma vidraça do Banco de Sangue, no segundo andar da unidade, quebrou com a explosão. Apesar disso, não há registro de outros feridos.

A 5ª DP (Mem de Sá) registrou o caso e está investigando o episódio. Uma perícia foi realizada no local. Em nota, a empresa responsável pelo posto, a Ipiranga, disse que “se solidariza com as famílias das vítimas”, que “a segurança é primordial em toda cadeia do seu negócio” e se colocou “à disposição de seu cliente revendedor para apoiar no que for necessário”.