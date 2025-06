Investigações da Polícia ligam jovens de classe média/alta em violenta briga no Rio

Uma briga violenta no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no dia 23 de maio desse ano, acabou com seis pessoas sendo denunciado pelo Ministério Público do Rio por suspeita de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel. A vítima foi espancada até ficar inconsciente e mesmo após caído, chegou a receber 22 chutes na cabeça.

De acordo com a investigação da 15ª DP (Gávea), a confusão começou dentro de uma boate. Segundo Pedro Rodrigues, o homem que foi alvo dos chutes no rosto, Pedro Vasconsellos Sodré, de 26 anos, conhecido como 'Rebordão', teria dito: "Você não tem nem dinheiro pra passar aqui do meu lado. Eu paguei R$ 17 mil nisso daqui".

"Eu fiquei completamente assustado. Ri e até retruquei em forma de piada, perguntando 'dinheiro seu ou da sua mãe?'. E só saí andando", relembrou a vítima.

Após isso, o jovem passou a ser seguido e hostilizado pela boate por pessoas que estavam no grupo de 'Rebordão'. Pedro Vasconsellos Sodré tem nove anotações criminais incluindo roubo, tráfico de drogas, violência doméstica e organização criminosa. Ele é investigado por traficar drogas sintéticas e clonar cartões e carros.

Fora da boate, já no estacionamento, a namorada de 'Rebordão', Luma Melo Rajão, de 20 anos, teria incitado que o grupo de amigos agredisse Pedro Rodrigues. Segundo a denuncia, ele gritou frases como: "Ali o gorducho! Pega ele! Pega o gorducho! Você não vai fazer nada, não? Pega o gorducho! Mata o gorducho!".

A agressão foi registrada por testemunhas que estavam no local, Pedro é derrubado e depois agredido com extrema brutalidade. "Ela é uma menina de classe média alta, mora num condomínio de luxo na Barra da Tijuca (...) Ela escolheu ser namorada de um bandido, mesmo diante de tantos avisos da família, dos próprios pais e de amigos", contou a delegada Daniela Terra, responsável pelo caso.

Luma Rajão, que é estudante de Direito, costuma usar as redes sociais para se gabar do que faz com o namorado. Ela chegou a publicar um vídeo em que se intitulava “Maria Manicômio” e chamando o namorado de “dono do hospício”.

O mais famoso do grupo de amigos, é o modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos. Em 2022, ele atropelou e matou o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, na Barra da Tijuca, enquanto pilotava uma moto sem habilitação a mais de 150 km/h.

Ele foi preso por oito meses pelo crime. Em março de 2023, deixou a cadeia após ser beneficiado por um habeas-corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ele ainda responde por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar e vai a júri popular pelo crime na Barra da Tijuca. No caso da lagoa, ele é acusado de incitar violência.

De acordo com a denúncia, Krupp gritou com os amigos para que eles continuassem agredindo as vítimas, inclusive depois que o homem estava desacordado.

"Mata ele. É os capetas. Mata o gorducho. Tem que matar. Tem que matar. É os capeta. Mata esse filho da P*", teria dito. A delegada responsável pelo caso, Daniela Terra, falou sobre o perfil dos envolvidos.

"Todos eles são de classe social alta, famílias abastadas, tiveram possibilidades de crescerem na vida. Tiveram oportunidades que muita gente gostaria de ter (...) São pessoas que tinham todas as oportunidades e escolheram o crime", analisou.

Entre os suspeitos está Artur Velloso Araújo, de 18 anos, ele aparece nas imagens desferindo chutes e socos na vítima já caída. Ele tentou fugir, mas foi preso em São Paulo.

Com passagens por tráfico, posse de arma e receptação, Felipe de Souza Monteiro também aparece nas imagens agredindo a vítima. Felipe está foragido e a polícia acredita que ele fugiu para o Rio Grande do Sul.

Outro foragido é Jacobo Pareja Rodriguez, de 26 anos. Ele é apontado como um dos que chutaram a cabeça da vítima. Segundo a polícia, Jacobo é filho de um traficante colombiano e teria fugido para o Paraguai após o crime.

As investigações seguem em andamento para encontrar os dois foragidos.