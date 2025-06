Adolescente é apreendido quatro vezes em 40 dias em Niterói

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela quarta vez em pouco mais de 40 dias por policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar (Niterói). O jovem, voltou a ser detido na última quarta-feira (5), após ser flagrado pelas câmeras de segurança furtando um estabelecimento comercial no bairro São Domingos.

Segundo informações, o adolescente arrombou duas portas de aço do "Depósito de Bebidas Briggs", durante a madrugada, e subtraiu um celular e R$ 300 em dinheiro. Imagens do circuito interno permitiram a identificação do autor, já conhecido pelas equipes policiais por reincidência em crimes de furto .

Leia também:

Arraiá em shopping na Região Oceânica de Niterói irá contar com seis dias de festa; Confira

Briga entre estudantes mobiliza segurança e cancela atividades em escola de São Gonçalo

Durante patrulhamento na Praça do Rink, no Centro de Niterói, por volta das 16h20, os policiais localizaram o suspeito. Ao ser abordado, ele confessou o furto e disse ter vendido o aparelho celular por R$ 150. Além da nova infração, os agentes constataram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra o adolescente, expedido pelo Juizado da Infância e da Juventude da comarca de São Gonçalo.

O jovem foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde permaneceu apreendido.