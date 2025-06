PM agride estudante em frente a escola em Magé

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um Policial Militar que atua no Segurança Presente, agredindo um adolescente em frente ao Colégio Estadual Professor Alfredo Balthazar da Silveira, em Piabetá, no município de Magé, Baixada Fluminense. Após a repercussão do caso o agente foi afastado.

O PM foi identificado mas não teve a identidade revelada pelo Governo do Rio. Também não existem informações sobre a motivação da agressão e a data exata do ocorrido.

No vídeo, é possível ver o agente dando socos e puxando a mochila que está nas costas do adolescente. O estudante demonstra constrangimento e pega seu telefone celular, enquanto balança a cabeça mostrando discordância com a atitude do PM que diz algo. Em seguida, o agente vai embora.