Homem mata esposa após se apaixonar pelo genro

Ronald Mendes, de 32 anos, foi preso pela Polícia Civil pela morte de sua ex-esposa, Daniele Sanches, de 36. A polícia afirmou que o crime fez parte de um plano criado para que ele pudesse ficar com seu genro, um adolescente de 17 anos de idade. O caso aconteceu em Santa Veridiana, sub-bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Ronald e Daniele se conheceram em 2019. A mulher já tinha dois filhos de um relacionamento anterior e os levou para morar com o padrasto. Posteriormente, o casal teve um bebê, que hoje tem 2 anos.

O genro de Ronald é um adolescente de 17 anos que começou a namorar com a filha de Daniele em 2024. Segundo informações, o homem teria se apaixonado pelo adolescente e o convidou para morar com a família.

Testemunhas contaram que a relação do casal era marcada por muitas brigas, com relatos de agressão contra os enteados. Familiares afirmaram também que Daniele era constantemente ameaçada pelo marido, caso decidisse ir embora com o filho do casal.

A investigação apontou que, um mês antes de ser morta, a mulher saiu de casa com os filhos mais velhos e foi para a casa da mãe, em Nova Iguaçu. Ela teria dito para Ronald que entraria na justiça para ter a guarda do caçula.

De acordo com a polícia, foi nesse momento que o homem começou a planejar o assassinato da ex, para conseguir viver com o genro e o filho do casal. Ronald mandou mensagens para a mulher, marcando uma noite íntima entre eles.

No dia do crime, Daniele comprou salgadinhos, um vinho e foi ao encontro do ex-marido. O homem a levou a um local de mata em Santa Cruz e, quando a mulher estava nua, ele a algemou e a degolou. Como a faca estava cega, Ronald esfaqueou a mulher diversas vezes, segundo depoimento do próprio.

O homem contou a polícia que voltou para casa sujo de sangue e pediu para o genro e um outro adolescente comprarem gasolina, para ele queimar o corpo da mulher. Em seguida, ele voltou ao local e ateou fogo no corpo de Daniele. Ronald admitiu ter voltado ao local do crime outras três vezes para incinerar os restos mortais da ex-esposa.

Após o crime, o adolescente contou que Ronald passou a mandar mensagens para familiares de Daniele, se passando por ela e pedindo que não a procurassem. A família da vítima estranhou e, após 40 dias, foi a delegacia para registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento.

Ronald teria mostrado imagens do crime para o adolescente, que com medo, deixou a residência em que morava com o homem e foi para a casa da mãe. Lá, a mulher estranhou as constantes mensagens enviadas pelo homem e questionou o filho, que confessou o que tinha acontecido.

Na última semana a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra Ronald, que vai responder por feminicídio.