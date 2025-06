UPPES comemora 80 anos com exposição no Forte de Copacabana

Em celebração aos seus 80 anos de história e luta em defesa da educação pública e do Magistério Fluminense, a UPPES – União dos Professores Públicos no Estado-Sindicato - promove exposição fotográfica comemorativa no Forte de Copacabana. A abertura oficial será realizada no dia 11 de junho, às 11h, com entrada franca mediante apresentação do convite da exposição, no dia da abertura.

A mostra contará com registros históricos, momentos marcantes da trajetória da UPPES e homenagens a figuras importantes do magistério fluminense. A iniciativa faz parte das comemorações do jubileu de 80 anos da entidade, reforçando seu compromisso com a valorização dos professores e com a memória do ensino público no estado do Rio de Janeiro.

O evento acontecerá em um dos locais mais conhecidos do Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana, em um espaço que une cultura e história.

Serviço:

* Evento: Exposição Fotográfica “UPPES – 80 Anos em Defesa da Educação”

* Data de abertura: 11 de junho, às 11h

* Exposição: de 11 a 15 de junho

* Horário: das 10h às 19h

* Local: Forte de Copacabana – Av. Atlântica, Posto 6, Copacabana - Rio de Janeiro

* Entrada: Franca no dia da abertura, mediante apresentação do convite da exposição. Após a abertura, será cobrado o preço normal de acesso ao Forte.