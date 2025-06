Após denúncia, PM estoura casa usada para preparo de drogas na Comunidade do Marítimo

Após denúncias sobre uma casa sendo usada como ponto de endolação de drogas, na Travessa Lourdes, na Comunidade do Marítimo, no Barreto, em Niterói, policiais do 12º BPM (Niterói) conseguiram chegar no local na última quinta-feira e apreenderam farta quantidade de drogas.

Embora não tenha sido encontrado nenhum criminoso no imóvel, a polícia encontrou 1.343 pedras de crack, 940 pinos de cocaína, 251 trouxinhas de maconha e dois tabletes de maconha, pesando mais de dois quilos.

O material apreendido foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.