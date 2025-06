Idoso morre após ser atacado por seu cachorro em Saquarema

A 124ª DP investiga as circunstâncias do ataque - Foto: Reprodução

A 124ª DP investiga as circunstâncias do ataque - Foto: Reprodução

Um idoso, de 71 anos, foi atacado pelo próprio cachorro e morreu nesta segunda-feira (2), em Saquarema, Região dos Lagos. O animal, que é da raça chow-chow, foi encaminhado para um abrigo da prefeitura.

De acordo com informações, o idoso estava brincando com o cachorro quando começou a ser mordido nas pernas e nos braços. A vítima saiu de perto do animal, mas teve um mal súbito e não resistiu, morrendo ainda na casa. Além do idoso, sua companheira também estava no local no momento do ataque.

Leia também:

7º BPM realiza operação de retirada de barricadas no Jóquei, em SG

PRF e PF apreendem 22 quilos de pasta base de cocaína em Casimiro de Abreu

A Polícia Militar informou que os agentes do 25º BPM (Cabo Frio), foram chamados para prestar socorro à vítima. Quando chegaram ao local, os militares constataram que o idoso já estava sem vida. O cachorro foi levado para um abrigo por uma equipe da prefeitura.

A ocorrência foi registrada na 124ª DP (Saquarema). Segundo a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas e testemunhas estão sendo ouvidas para investigar as circunstâncias do ataque.

Outro ataque

Este não é o primeiro caso de ataque de cachorro em Saquarema, pois, em abril de 2024, a escritora e poetisa Roseane Murray foi atacada por três pitbulls quando estava caminhando pela Avenida Ministro Salgado Filho, situada no bairro de Gravatá, em Saquarema. A escritora perdeu o braço direito e uma orelha.

No momento do ataque, Roseane foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por uma série de avaliações com médicos de diversas áreas, como um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial, antes de ser submetida a uma cirurgia, feita por sete médicos, que teve quatro horas de duração. Por causa do episódio, a escritora ficou duas semanas internada na unidade.