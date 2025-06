Mulher é esfaqueada pelo irmão, em São Gonçalo

Acusado de espancar e esfaquear a própria irmã, um homem de 51 anos foi preso por guardas municipais, na noite dessa quarta-feira, em São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais, os irmãos, moradores do Pacheco, em São Gonçalo discutiram por causa de urina no vaso sanitário. A briga agravou e o acusado agrediu a jovem de 25 anos, chegando a desferir golpes de faca. Uma das facadas, segundo relatos, quase atingiu o coração da vítima.

A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pacheco e transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece internada.

Após o caso, o acusado se entregou e conduzido pela Guarda Municipal para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado. O autor já foi transferido para o sistema prisional do Estado, onde permanecerá a disposição da justiça.