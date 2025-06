Confronto em Niterói termina com policial ferido e suspeito preso por tráfico de drogas

Após receberem informações de que criminosos oriundos da Comunidade do Morro do Castro teriam se deslocado em direção ao Complexo do Fonseca, passando pela Comunidade do Quebra, no bairro Tenente Jardim, agentes do 12ºBPM de Niterói se deslocaram à região visando interceptar os suspeitos em possível retorno ao Morro do Castro.

Durante o patrulhamento, as equipes se depararam com aproximadamente 15 indivíduos armados. Ao perceberem a presença policial, os criminosos realizaram disparos de arma de fogo contra as guarnições, iniciando o confronto.

Durante a ação, um sargento foi ferido por estilhaços no rosto e posteriormente socorrido e conduzido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde recebeu os primeiros atendimentos. Segundo as primeiras informações, o estilhaço ficou alojado no maxilar próximo ao ouvido, mas o policial está lúcido, estável, com sangramento contido e fora de risco.

No local do confronto foi apreendido um fuzil, dois carregadores e material entorpecente.

Após o fim dos disparos, ainda durante o cerco tático, os agentes localizaram um suspeito oriundo da Comunidade do Caramujo, portando uma bolsa contendo material entorpecente. Ele foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca) para registro e autuação.