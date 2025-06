Preso foragido da Justiça no Boa Vista, em São Gonçalo

Policiais militares do 4º Comando Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (são Gonçalo), após monitoramento e informações passadas pelo Disque Denúncia prenderam na noite desta quarta-feira (04), na Rua Governador Agamenon Magalhães, no Boa Vista, em São Gonçalo, o criminoso ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV), Marcelo Lopes Melgaço, de 24 anos.

De posse de informações, sobre a localização do procurado, policiais da Patamo I, durante patrulhamento pela localidade citada, abordaram o criminoso que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Após cerco tático, ele foi capturado.

Contra ele constava Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de Recaptura, Motivo: Evasão do Sistema Penitenciário, desde do dia 17 de maio de 2025, após ter direito às saídas temporárias para Visitação Periódica ao Lar (VPL), referente ao Indulto do Dias Mães. Cabe Ressaltar, que ele fora condenado a uma pena de anos de reclusão, tendo cumprido 3 anos, com Pena Remanescente de quase 7 anos, pelos crimes de Resistência e Tráfico de Drogas.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 73ª DP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre sobre a localização foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido