Três toneladas de alimentos impróprios para consumo apreendidos em Niterói; vídeo

Agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ apreenderam cerca de três toneladas de alimentos impróprios para o consumo em duas casas de carnes localizadas no centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As operações foram realizadas na segunda-feira (02) e nesta quarta-feira (04). As duas lojas, pertencentes à mesma rede, foram interditadas.

Durante as fiscalizações, as equipes encontraram alimentos expostos sem qualquer tipo de proteção, muitos deles infestados por baratas e moscas. As condições sanitárias eram consideradas insalubres, e a estrutura dos estabelecimentos apresentava diversos problemas.

Entre os produtos apreendidos estavam carnes com prazo de validade vencido, itens sem qualquer identificação quanto à data de manipulação ou validade, além de mercadorias expostas sem barreiras de proteção.

Os fiscais também constataram várias irregularidades estruturais, como pisos quebrados, acúmulo de sujeira e sangue, além da ausência de licença sanitária válida.

O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou a importância da intensificação das fiscalizações:

"Estamos intensificando as operações para garantir que o consumidor fluminense tenha acesso a alimentos seguros e dentro dos padrões sanitários. O direito à saúde, à segurança e à vida está previsto no Código de Defesa do Consumidor, e não vamos tolerar práticas que coloquem esses direitos fundamentais em risco", afirmou o secretário.





Divulgação