Briga entre estudantes mobiliza segurança e cancela atividades em escola de São Gonçalo

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma briga generalizada entre alunos do 3º ano do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pandiá Calógeras, localizado na Rua Cesarino, em Alcântara, São Gonçalo. O confronto ocorreu na manhã desta quarta-feira (4).

De acordo com testemunhas, a confusão teve início ainda durante o intervalo. Os estudantes teriam combinado de se enfrentar na rua, no horário da saída. A briga terminou com ao menos um aluno gravemente ferido.

Segundo informações, a equipe da ronda escolar precisou intervir para dispersar os alunos. Como medida de segurança, os portões da escola foram fechados, e uma atividade pedagógica prevista para o dia foi cancelada.

Nas imagens divulgadas, é possível ver estudantes uniformizados trocando socos e chutes no meio da rua, colocando em risco não só a própria integridade, mas também a de motoristas que tentavam trafegar pelo local. Inicialmente, alguns alunos tentaram apartar a confusão.



Procurada, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) informou que os responsáveis pelos envolvidos estão sendo convocados à escola e que todas as medidas legais estão sendo tomadas. O caso foi registrado, e o Conselho Tutelar será acionado.

Em nota, a Seeduc declarou ainda que repudia qualquer forma de violência ou discriminação dentro ou nas imediações de suas unidades escolares.

Confira a nota na íntegra

A Secretaria de Estado de Educação esclarece que os responsáveis pelos estudantes estão sendo chamados à escola e todas as medidas legais necessárias, sendo tomadas. O registro de ocorrência foi realizado e o Conselho Tutelar será acionado. Além disso, o caso será incluído no Registro de Violência Escolar - RVE, uma ferramenta interna que mapeia tais casos para evitar que voltem a ocorrer.

A Seeduc repudia toda forma de agressão, não compactua com qualquer tipo de violência e discriminação, e reforça também que desenvolve ações pedagógicas de conscientização, escuta ativa e diálogo com os alunos, trabalhando para que a cultura de paz esteja sempre presente dentro e fora dos muros das escolas.