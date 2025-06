Arraiá em shopping na Região Oceânica de Niterói irá contar com seis dias de festa; Confira

Um dos maiores eventos juninos da Região Oceânica de Niterói, o Arraiá do Multicenter Itaipu 2025 promete agitar a cidade com seis dias consecutivos de festa. De 19 a 24 de junho, o público poderá vivenciar a autêntica atmosfera de São João em um espaço totalmente decorado e preparado para receber famílias e amantes da cultura nordestina.

O evento reunirá grandes nomes do forró, samba e sertanejo em uma programação diversificada que atende a todos os gostos. As tradicionais quadrilhas juninas manterão viva a essência das festas de São João, enquanto as apresentações infantis garantirão a diversão da criançada. DJs reconhecidos na cena local comandarão os intervalos, mantendo a animação constante.

Para completar a experiência junina, o arraial contará com barracas de comidas típicas, área exclusiva para chopp gelado e espaço dedicado à recreação infantil. A decoração característica promete transportar os visitantes para o clima festivo do interior do Nordeste.

Arraiá do Multicenter 2025

Serviço:

Data: 19 a 24 de junho de 2025 (quinta-feira até terça-feira)

Horário: Das 12h às 22h30 (exceto dias 19 e 23/06, que iniciam às 16h)

Local: Estacionamento do Shopping Multicenter Itaipu - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu

Evento gratuito – Contribua com 1kg de alimento não perecível e ajude quem precisa!

Produção: @fa.entretenimento @vibeprod

Mais informações: (21) 99649-2471

Programação musical:

- 19/6 - Quinta-feira 16h às 22h30

16h DJ

18h Luiz e os Sorrisos (Forró)

19h DJ

19h30 Luiz e os Sorrisos (Forró)

20h30 DJ

21h Roda de Samba do Ivanzinho

22h30 FIM

- 20/6 - Sexta-feira 12h às 22h30

12h DJ

15h Lekolé (Infantil)

16h30 Neidinha Rocha (Forró)

17h30 DJ

18h Neidinha Rocha (Forró)

19h DJ

19h30 Roda de samba do Mullatto 1º Set

21h DJ

21h30 Roda de samba do Mullatto 2º Set

22h30 FIM

- 21/6 - Sábado 12h às 22h30

12h DJ

15h Palhaço Picuinha

16h30 Forró Informal 1º Set (Forró)

17h30 DJ

18h Forró Informal 2º Set (Forró)

19h Quadrilha João Danado

19h30 Emerson Campos 1º Set (Sertanejo)

20h45 DJ

21h15 Emerson Campos 2º Set (Sertanejo)

22h30 FIM

22/6 - Domingo 12h às 22h30

12h DJ

15h Criart com: O arraiá da formiga e a cigarra (Infantil)

16h30 Chamego Nordestino 1º Set (Forró)

17h30 DJ

18h Chamego Nordestino 2º Set (Forró)

19h Quadrilha Balão Dourado do Tigre

19h30 Pagode do Levada Carioca 1º Set

21h DJ

21h30 Pagode do Levada Carioca 2º Set

22h30 FIM

23/6 Segunda-feira 16h as 22h30

17h DJ

20h Lara Zuzarte 1º Set (Sertanejo)

21h DJ

21h30 Lara Zuzarte 2º Set (Sertanejo)

22h30 FIM

24/6 - Terça-feira 12h às 22h30

12h DJ

15h Criart com: O arraiá da Dona Baratinha (Infantil)

16h30 Pé Descalço 1º Set (Forró)

17h30 DJ

18h Forró Pé Descalço 2º Set (Forró)

19h Quadrilha Tico e Teco

19h30 Roda de samba do Celeiro 1º Set

21h DJ

21h30 Roda de samba do Celeiro 2º Set

22h30 FIM