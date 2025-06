Enel Rio anuncia a contratação de 60 novos eletricistas em Niterói

A Enel Distribuição Rio anunciou hoje (5) a contratação de 60 novos eletricistas, que irão reforçar o trabalho de campo da concessionária na região de Niterói. Os novos colaboradores acabaram de se formar na Escola de Eletricistas da Enel, uma parceria com a Firjan SENAI SESI para qualificar a mão de obra que atua nas distribuidoras da Enel no Brasil.

Os ex-alunos da escola, que agora fazem parte oficialmente do quadro de funcionários da Enel Rio, foram recebidos pelo presidente da distribuidora, Francesco Moliterni, em evento realizado no auditório do Caminho Niemeyer, em Niterói, com a presença do Prefeito Rodrigo Neves. O Diretor de Redes da Enel Rio, Jose Luis Salas; e o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, participaram da cerimônia.

“As pessoas são o nosso ativo mais importante. O trabalho prestado pelos eletricistas em campo garante que a nossa energia faça a diferença na vida dos mais de 3 milhões de clientes que atendemos em 66 municípios do Estado, destaca Francesco Moliterni, presidente da Enel Rio. “Estamos animados em dar as boas-vindas aos novos colegas que atuarão em Niterói. É mais um passo no nosso compromisso de contratar 2 mil eletricistas até 2026”.

Para José Luis Salas, diretor de Redes da Enel Rio, a contratação dos novos eletricistas é uma prova do comprometimento da empresa com a qualidade do serviço prestado ao cliente. “Nosso propósito é servir à população e entregar uma energia cada vez melhor. Este é apenas o início de uma trajetória de transformação na vida de cada um dos novos eletricistas que estão chegando, bem como na história dos clientes que atendemos todos os dias”, afirma.

O reforço no quadro de eletricistas da Enel na cidade faz parte do Programa de Empregabilidade da Enel Brasil, que está investindo na formação e contratação de colaboradores próprios, como uma das estratégias para aprimorar continuamente a prestação de serviço aos seus clientes. Os novos eletricistas da Enel em Niterói fazem parte de um reforço de mais de 2 mil novos profissionais que a Enel Rio está incorporando ao seu quadro funcional até 2026. Deste total, mais de 520 já estão atuando na área de concessão da distribuidora no estado.

“É muito gratificante estarmos contribuindo, através da Firjan SENAI SESI, para uma iniciativa tão relevante da Enel Rio voltada para a capacitação e inserção profissional em nosso Estado. Visamos colaborar para o desenvolvimento das habilidades da formação profissional e das competências socioemocionais dos alunos, contribuindo para ampliar o potencial de empregabilidade dos participantes”, disse o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, acrescentando que os alunos receberam qualificação profissional pela Firjan SENAI e treinamentos em Normas Regulamentadoras e desenvolvimento humano pela Firjan SESI.

Nos últimos anos, a distribuidora tem intensificado a contratação de eletricistas próprios e os investimentos em seu quadro operacional se refletem na melhoria de indicadores oficiais de qualidade do serviço oferecido aos clientes. Entre novembro de 2024 e março deste ano, no período de Verão, que traz desafios adicionais para a gestão das redes elétricas, a companhia reduziu em cerca de 40% o tempo de atendimento aos clientes em sua área de concessão, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre 2020 e 2024, a empresa reduziu em 29% a quantidade média das interrupções de energia (FEC- Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e em 19% a duração média das interrupções (DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora).

A empresa anunciou este ano um investimento de cerca de R$ 6,1 bilhões no estado do Rio para o período entre 2025 e 2027, um aumento de 74% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 3,5 bilhões para o período de 2024 a 2026.

Formação de mão de obra

Para fazer frente ao robusto plano de contratação de mão de obra própria, a Enel está investindo na qualificação de eletricistas. Pesquisas recentes apontam um cenário crítico no setor de formação profissional, como o estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, que revela a dificuldade de seis em cada dez empresas em encontrar profissionais qualificados, sendo a contratação o principal desafio na gestão de pessoal para 80% das companhias.

Desde o início do ano passado, a empresa abriu 170 vagas em turmas de sua Escola de Eletricistas só no Rio de Janeiro. O curso é resultado de uma parceria da companhia com a Firjan SENAI SESI, instituição referência em ensino profissionalizante. A qualificação oferece formação técnica de qualidade e bolsa mensal para alimentação e transporte. O programa também inclui certificações essenciais para a profissão, como NR-10, NR-35 e CMRDA, garantindo uma preparação completa para os alunos, além da possibilidade de participação em processos seletivos da empresa após a conclusão.

Para promover a diversidade no setor elétrico, a empresa tem estimulado a participação de mulheres na escola de eletricistas, incluindo a formação de turmas só de mulheres. A empresa apoia iniciativas como o "Mais Mulheres na Rede", que visa aumentar a presença feminina no setor, tradicionalmente masculino.

Até o fim do mês de julho, a Enel Rio está com 120 novas vagas na Escola de Eletricistas, nos municípios de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói e São Gonçalo. Os interessados podem se inscrever em https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v9Q51RBWGkevwhx2aFz--ksFmsagq9dAqT0wjFaHayVUQzQ2M1A5RjRWTjgzMFNHVzlKUDlSMjM1Ry4u&route=shorturl.

Além do reforço de operação, Niterói está recebendo outras ações da Enel Rio para aprimorar o atendimento ao cliente. Em maio, a companhia inaugurou uma nova loja em Piratininga, a terceira unidade de atendimento presencial da concessionária no município. Em breve, a loja do Centro de Niterói será transferida para um novo endereço, com mais espaço e conforto para os moradores do maior município em número de clientes da área de concessão da Enel Rio.

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.