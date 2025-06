Quadrilha invade duas farmácias do Rio e causa prejuízo de R$ 410 mil

A Polícia Civil prendeu em flagrante um criminosos acusado de participar de dois roubos a farmácias no Rio de Janeiro, uma no Jardim Botânico, situado na Zona Sul, e outra na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O homem identificado como Lucas Neves dos Santos, e mais quatro comparsas estavam armados e renderam funcionários das farmácias. Somando os dois assaltos, os criminosos levaram R$ 410 mil com as mercadorias roubadas.

De acordo com as investigações de agentes da delegacia da Gávea, os criminosos são da comunidade do Arará e do Complexo da Penha, para onde as cargas roubadas foram levadas.

Entenda a ação dos criminosos na farmácia

Os criminosos chegaram ao local por volta das 3h da manhã com uma moto e um carro. Nas imagens, pode-se ver quando os criminosos abordaram os funcionários na porta do estabelecimento. Um dos homens, portando uma arma de fogo, rendeu o segurança e o comparsa espera na moto.

Dentro da farmácia, um homem vestindo casaco preto e uma mulher com casaco rosa surgem andando entre as prateleiras. Além deles, outro integrante da quadrilha com casaco vermelho e capacete aparece saindo do estabelecimento com sacolas cheias de mercadorias.

Produtos levados para o Complexo da Penha

De acordo com as investigações, a quadrilha havia roubado um outro estabelecimento da mesma rede, na Barra da Tijuca e se dirigiu para a Zona Sul para dar prosseguimento com os crimes. Os produtos roubados no Jardim Botânico foram localizados no Complexo da Penha.

Entre os itens estavam o protetor solar e outros produtos de beleza. O carro utilizado na ação criminosa chegou a ser identificado, mas a polícia informou que a proprietária não tem ligação com o roubo.