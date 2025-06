7º BPM realiza operação de retirada de barricadas no Jóquei, em SG

As equipes atuaram em diversos pontos do bairro - Foto: Divulgação

As equipes atuaram em diversos pontos do bairro - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (5), policiais militares do 7º BPM realizaram uma operação de retirada de barricadas no bairro do Jóquei, em São Gonçalo. A ação teve início às 7h e foi encerrada às 10h. Durante a operação, aproximadamente 15 toneladas de materiais usados como bloqueios em vias públicas foram retiradas.

As equipes atuaram em diversos pontos do bairro, promovendo a desobstrução da Estrada do Contorno, nas proximidades do número 896, onde havia duas barricadas, além da Rua Professora Aida de Souza Farias e da Rua Girassol, onde foram encontrados outros três pontos com obstáculos. O objetivo da operação foi garantir o livre acesso de moradores e o patrulhamento policial, já que esses bloqueios são frequentemente utilizados por criminosos para dificultar a entrada das forças de segurança.

A ação envolveu equipes do PATAMO I, II, III e IV, do Grupamento de Ações Táticas (GAT), da equipe de demolições do BPM e apoio de uma viatura blindada (VBTP). Todo o trabalho foi realizado sem registro de confrontos ou qualquer tipo de ocorrência. A operação faz parte de uma série de medidas adotadas pela Polícia Militar para aumentar a segurança, restaurar a ordem pública e reforçar a presença do Estado em áreas com atuação de grupos criminosos.