PM prende suspeitos de furto e apreende adolescente durante a madrugada em Niterói

A Polícia Militar realizou, na madrugada desta quinta-feira (5), mais uma etapa da Operação Antifurto em Niterói. Durante a ação, dois homens foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento em furtos ocorridos nos bairros de Fátima e Cubango.

No bairro de Fátima, policiais que participavam do patrulhamento foram acionados por volta das 2h para verificar uma denúncia de invasão e furto em um estabelecimento comercial na Avenida Marquês de Paraná. No local, foram levados uma televisão e um notebook.

Após buscas na região, os agentes localizaram dois suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Um deles, de 31 anos, foi capturado e os itens furtados foram recuperados. O homem, que vive em situação de rua, tem três passagens anteriores por furto e uma por tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante na 76ª DP (Centro), onde permanece preso.

Cubango

Ainda na madrugada, por volta da 1h, uma outra equipe da Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos no bairro do Cubango. A dupla foi flagrada após furtar duas barras de alumínio de um portão de condomínio na Rua Noronha Torrezão.

Segundo os policiais, os suspeitos tentaram se desfazer do material ao perceberem a presença da patrulha. Abordados, confessaram o crime e disseram já ter tentado furtar objetos em outras ruas próximas.

Ambos foram encaminhados, junto com o material recuperado, à 77ª DP (Icaraí), onde foram autuados em flagrante por furto. Contra o adolescente, havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, também por crime de furto. O homem detido também possui uma passagem anterior pelo mesmo crime.