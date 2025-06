Petrobras sela parceria com projeto de SG para ações de combate e prevenção às violências infanto-juvenis na Costa Verde

O Projeto Neaca: Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) com a parceria da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, recebeu representantes da empresa petrolífera, na sede da instituição, no Zé Garoto (SG).

Na reunião, representantes da Petrobras propuseram remanejamento de recursos e apoio logístico ao Neaca para realização de consultorias técnicas sobre o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGDCA) na Região da Costa Verde (RJ), tendo como abrangência inicial o município de Angra dos Reis.

No âmbito da proposta e acordo entre as partes, a ideia é aproveitar o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em julho, para realizar capacitações, aos profissionais das áreas de ensino e da Rede de Proteção angrense, sobre o combate e prevenção às violências, bem como às garantias de direitos das crianças e adolescentes.

Durante o encontro mediado pela gestora do MMSG e coordenadora geral do Projeto Neaca, Marisa Chaves, os visitantes conheceram as instalações das unidades de atendimentos, conversaram com integrantes das equipes técnicas e interagiram com as crianças, adolescentes e familiares usuárias dos projetos capitaneados pela instituição.

Ao final, os representantes da Petrobras receberam materiais educativos e informativos elaborados pela equipe técnica do Neaca como o Guia Profissional e as cartilhas Tecendo Redinhas e Lidera Aí. As obras foram recém-lançadas para auxiliar e capacitar profissionais da Rede de Proteção.

‘Nossa equipe está pronta para capacitar outros profissionais’

Durante a reunião, a gestora do MMSG, Marisa Chaves, ressaltou a importância da difusão de conhecimentos e a capacitação de profissionais atuantes no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Chaves destacou a publicação de novos materiais informativos elaborados pela equipe e a extensão das ações do Neaca para outras cidades.

“Agradecemos à Petrobras pela parceria e por acreditar em nossos projetos, que atendem crianças, adolescentes e jovens no combate e prevenção às violências domésticas e/ou sexuais. Já atuamos em São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias e estamos estendendo nossas ações para Macaé e, agora, à Angra dos Reis. A difusão de conhecimento é importante, sobretudo para prevenção e combate às violações. Nossa equipe está pronta para capacitar outros profissionais”, frisou a gestora.

Atendimentos em três municípios

O projeto NEACA:Tecendo Redes, iniciado em 2024, em parceria com a Petrobras, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).