Acidente envolvendo ônibus e moto deixa vítima fatal no bairro Antonina, em SG

Um acidente entre ônibus e carro na Avenida Abaeté, altura do número 797, no bairro Antonina, em São Gonçalo, deixou duas vítimas na madrugada desta quarta-feira (4). O motociclista, identificado como um jovem de 22 anos, veio a óbito no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de São Gonçalo recebeu o acionamento por volta de 1h da manhã.

Leia também

Maricá lança programa com cursos gratuitos de línguas estrangeiras

Obras da Praça do Vila Lage seguem avançando



A outra vítima, uma adolescente de 17 anos, foi removida do local e encaminhada a um hospital da região. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.