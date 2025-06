PM prende dois por envolvimento com o tráfico de drogas no Badu, em Niterói; Vídeo

Com informações do Disque Denúncia, agentes do 12ºBPM de Niterói se encaminharam para a Rua Artur Bento Moura, na Comunidade da Cocada, no bairro Badu, na noite desta quarta-feira (4), para verificar uma ocorrência referente ao crime de tráfico de drogas na região.





No local, a equipe avistou três homens em atitude suspeita em um ponto já conhecido como venda de drogas. Ao se aproximarem, um deles fez menção de atirar com sua arma de fogo, e em contrapartida, a guarnição revidou, iniciando um confronto.

O criminoso conseguiu fugir para área de mata, de difícil acesso. Os outros dois suspeitos também tentaram fugir, mas foram capturados pela polícia, que apreendeu uma mochila contendo farto material entorpecente, R$ 42,00 em espécie, um rádio transmissor.

Os acusados foram encaminhados à Unidade de Tratamento Médico mais próxima devido às suas escoriações durante a fuga, e em seguida, conduzidos à 79ºDP (Charitas), juntamente com os materiais apreendidos para registro, onde ambos os acusados foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhados posteriormente à 76ªDP (Centro), permanecendo presos.