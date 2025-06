Jovem envenena bolo por raiva e ciúmes e causa morte de adolescente em SP

Uma jovem de apenas 17 anos, identificada como Ana Luiza de Oliveira Neves, morreu após comer um doce envenenado entregue por outra adolescente em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A suspeita já havia tentado o mesmo ato contra outra vítima, que sobreviveu.

De acordo com o delegado Vitor Santos de Jesus, responsável pelo caso, a jovem suspeita confessou ter envenenado o doce por raiva e ciúmes da vítima. Segundo ele, a adolescente agiu sozinha e demonstrava sinais de autoestima fragilizada e desequilíbrio emocional.

“A motivação foi clara: ciúmes e raiva. Ela já havia feito algo semelhante em maio, contra outra jovem que sobreviveu. Agora, infelizmente, o desfecho foi trágico”, afirmou o delegado, que considera o inquérito concluído.

Tentativa anterior e bilhetes misteriosos

Antes do crime contra Ana Luiza, a mesma adolescente já havia enviado um bolo envenenado para outra jovem, também em Itapecerica da Serra, no dia 15 de maio. A primeira vítima passou mal, foi internada, mas sobreviveu. Nos dois casos, os bolos foram acompanhados por bilhetes anônimos.

Com a morte de Ana Luiza no último domingo (1º), a família da primeira vítima procurou a polícia, que conseguiu imagens de câmeras de segurança, identificou o motoboy que fez a entrega e chegou à residência da suspeita. Confrontada com as evidências, a adolescente inicialmente negou, mas acabou confessando os dois crimes após horas de interrogatório.

A Justiça determinou sua internação provisória por 45 dias na Fundação Casa.

Tragédia familiar

Ana Luiza completou 17 anos poucos dias antes de morrer. Segundo a família, ela recebeu o bolo no sábado (31), comeu uma fatia ao chegar em casa e, em menos de uma hora, passou mal. Ela chegou a ser atendida em um hospital particular e liberada após estabilização, mas no dia seguinte teve uma piora severa. Por volta das 16h de domingo, foi levada novamente ao pronto-socorro, já sem sinais vitais.

O laudo médico aponta que Ana sofreu uma parada cardiorrespiratória e não respondeu às tentativas de reanimação.

Durante o velório, o pai da vítima, Silvio Ferreira das Neves, fez um desabafo comovente: “É muito difícil para mim... Perdi o amor da minha vida. Minha filha fez 17 anos na semana passada e não tem nem palavras para dizer o que eu estou sentindo.”

Investigação e responsabilização

O delegado informou que a adolescente suspeita deverá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, uma vez que as duas ações foram premeditadas e realizadas com o mesmo modus operandi.

Apesar da gravidade, por se tratar de menor de idade, o caso segue em trâmite na Vara da Infância e Juventude.