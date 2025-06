Fluminense terá nova coleção de uniforme de viagem para a Copa do Mundo de Clubes

O Fluminense irá com novidades para a Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor ganhará um uniforme de viagem exclusivo e uma linha casual produzida pela Foxton para a disputa do torneio que começa no meio deste mês.

Os torcedores também terão linhas produzidas, que se trata da terceira coleção da marca. Uma das linhas é o uniforme de viagem, com conjunto composto por paletó, calça e um broche comemorativo. Nela, há uma homenagem à clássica camisa tricolor do clube.

Na coleção casual, o destaque fica por conta da camisa polo. A proposta é trazer a estética esportiva e também retrô para o street style.

O Tricolor viaja em voo fretado do Brasil para os Estados Unidos na próxima sexta-feira (06). A delegação ficará sediado em Colúmbia e lá realizará os treinamentos da chegada até o dia de estreia, 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, às 13h (horário de Brasília), em Nova York.