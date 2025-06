Ex-jogadores e fisioterapeuta são denunciados por desvio de R$ 244 mil em projeto da UERJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou dois ex-jogadores de futebol, Fábio Braz e Ademar Júnior, além do fisioterapeuta João Daniel Bove, por participação em um esquema de desvio de cerca de R$ 244 mil em recursos públicos do projeto “Escola Criativa e de Oportunidades”, ligado à UERJ.

Segundo o MP, entre os meses de janeiro e dezembro de 2022, os três denunciados receberam salário sem atuar no projeto. Os salários foram pagos usando vínculos forjados, com adesão indevida à folha de pagamento.

A ocorrência integra uma investigação maior, que resultou na denúncia de outras 19 pessoas, acusadas de desviar mais de R$ 6 milhões de projetos da instituição de ensino superior estadual. O processo contra os três denunciados tramita na 17ª Vara Criminal da Capital. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas.