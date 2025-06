Jovem de 22 anos morto em acidente de moto em SG é identificado

Foi identificado como Rodrigo Ignacio Rabello o jovem de 22 anos que morreu após uma colisão entre um ônibus e uma moto, na madrugada desta quarta-feira (4), no bairro Antonina, em São Gonçalo. Rodrigo trabalhava como tatuador e morreu no local do acidente. O Jovem era morador do Porto Novo.

A adolescente de 17 anos que estava na garupa da moto foi encaminhada com ferimentos moderados para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Segundo a direção da unidade hospitalar, o estado de saúde da jovem é considerado estável.

Leia também:

Acidente envolvendo ônibus e moto deixa vítima fatal no bairro Antonina, em SG



Ex-jogadores e fisioterapeuta são denunciados por desvio de R$ 244 mil em projeto da UERJ



Nas redes sociais, amigos e familiares se despediram de Rodrigo. Uma jovem escreveu: “Não acredito que você se foi, amigo. Que dor, te amo.”

O sepultamento de Rodrigo foi marcado para às 16h30 desta quarta-feira (4), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo.