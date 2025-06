Homens são presos por instalar câmeras para o tráfico na Zona Norte do Rio

Dois suspeitos foram flagrados instalando câmeras a mando do tráfico - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Dois suspeitos foram flagrados instalando câmeras a mando do tráfico - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam dois homens em flagrante, na última terça-feira (3), enquanto os mesmos instalavam câmeras de segurança a mando do tráfico de drogas na comunidade do Dourado, em Cordovil, Zona Norte do Rio.

Os agentes investigavam a criação de uma central de monitoramento ilegal no local.

Segundo as investigações, as câmeras eram usadas para acompanhar toda a movimentação na comunidade, especialmente a presença de policiais e possíveis operações. Além disso, moradores também eram vigiados para saber se estariam repassando informações às forças de segurança.

Cedidas pela Polícia Civil, as imagens mostram dois suspeitos usando uma escada para instalar os equipamentos no alto de um poste, o que garantiria ampla visão da área. Ambos, que possuem vínculos com empresas de internet que atuam em áreas dominadas pelo tráfico, foram presos.

Com eles, os agentes apreenderam quatro câmeras, conectores, fontes de energia e um aparelho de medição de sinal de internet. Os dois vão responder pelo crime de associação ao tráfico de drogas.