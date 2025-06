Polícia Civil estoura fábrica de salgados clandestina na Zona Norte; Vídeo!

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) e da 32ª DP (Taquara) estouraram uma fábrica clandestina de salgados, nesta quarta-feira (04), no Andaraí, Zona Norte do Rio. O espaço era utilizado para produção de salgados árabes, vendidos em barracas de rua em bairros das zonas Norte, Sul e Oeste da capital. A fábrica foi encontrada em condições insalubres, com diversos insetos e alimentos expostos à sujeira e ao calor.

Segundo os agentes, os alimentos não possuíam etiquetas de identificação ou data de validade e estavam armazenados de forma completamente irregular. O local já havia sido interditado pela Vigilância Sanitária em 2024, mas voltou a funcionar sem autorização.

No local, havia oito estrangeiros da Síria que serão ouvidos na Decon. A ocorrência está em andamento.





A fábrica foi encontrada em condições insalubres, com diversos insetos e alimentos expostos à sujeira e ao calor Divulgação - PCERJ