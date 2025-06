Polícia Civil prende homem por agredir a ex-companheira na Zona Norte

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro e da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam um homem que agrediu a ex-companheira. Ele foi capturado, nesta terça-feira (03/06), no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio.

Segundo os agentes, a vítima, que é ex-companheira do autor, relatou na delegacia, que o mesmo marcou um encontro com ela e após tentar obrigá-la a ir para um motel, a agrediu com socos e puxões de cabelo. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão do criminoso, que já responde pelos crimes de lesão corporal, vias de fato, descumprimento de medida protetiva e injúria.

Na ação desta terça, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o autor. Ele vai responder pelos crimes de perseguição, lesão corporal, estupro e constrangimento.