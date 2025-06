Cercado por multidão e confusão, MC Poze do Rodo deixa prisão no Rio

Cinco dias após ser preso, o rapper Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, MC Poze do Rodo, deixou o presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na tarde desta terça-feira (03). Investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com o tráfico de drogas, o artista recebeu habeas corpus nesta segunda (02); antes de sua saída, nesta tarde, centenas de fãs do cantor se reuniram às portas do presídio para esperar a chegada de Poze. Houve confusão e brigas, segundo a Polícia.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), agentes usaram grade e spray de pimenta para conter a multidão. Há relatos de pessoas passando mal. No meio da multidão, estava o rapper Oruam, que chegou a subir em um ônibus antes da saída de Poze. Fãs soltaram fogos de artifício e levaram cartazes para celebrar a saída do MC, que deixou o local em um carro junto da esposa, Viviane Noronha, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.

Nesta segunda (02), a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu pela soltura do rapper. A decisão, assinada pelo desembargador Peterson Barroso, considera “excessiva” a prisão preventiva e disse que há indício de comportamento que teriam comprometido o procedimento policial regular. “Pelo pouco que se sabe, o paciente teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática, fato a ser apurado posteriormente”, afirma a decisão.

Centenas de pessoas se reuniram na entrada do presídio para aguardar saída de MC | Foto: Reprodução/TV Globo

Agora, Poze terá que cumprir algumas medidas ao longo das próximas semanas: comparecer mensalmente em juízo até o dia 10 de cada mês para justificar suas atividades; não se ausentar da Comarca durante a análise do mérito do habeas corpus; permanecer à disposição da Justiça para contato imediato e não se comunicar com nenhum suspeito citado no inquérito, nenhuma testemunhas ou qualquer pessoa acusada de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.