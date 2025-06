Condenada a 10 anos de prisão, Carla Zambelli deixa o Brasil: 'Estou muito tranquila'

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) revelou, nesta terça-feira (3), que deixou o Brasil e está atualmente morando na Europa. A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Auriverde.

Segundo a parlamentar, sua saída do país ocorreu inicialmente para tratar de um problema de saúde. No entanto, ela também citou uma "perseguição judicial", após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão.

"Estou fora do Brasil já faz alguns dias. Vim, a princípio, buscar um tratamento médico, e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo (...) Vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia. Estou muito tranquila quanto a isso, afirmou.

Zambelli também disse ter receio de perder o acesso às suas redes sociais e pediu que seus apoiadores passem a seguir sua mãe, Rita, que deve concorrer às eleições no próximo ano. Ela também revelou que emancipou seu filho de 17 anos.

"Me cansei de ficar calada, me cansei de não atender meu público (...) Nosso país não tem condições de abarcar pessoas que querem falar tanto quanto eu", disse. "Aqui fora eu posso falar: nossas urnas não são confiáveis", completou a parlamentar, ao criticar o sistema eleitoral brasileiro.

A deputada deixou o país antes que todos os recursos contra sua condenação fossem julgados. A decisão do STF pode levar à sua prisão e à perda do mandato parlamentar. Sua condenação ocorreu por invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Atualmente afastada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada Carla Zambelli afirmou que sua relação com ele foi "envenenada" pelo ex-advogado Fábio Wajngarten. Segundo ela, Wajngarten teria a responsabilizado pela derrota nas eleições presidenciais. O ex-assessor foi recentemente demitido a mando da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.