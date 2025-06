Morte de traficante conhecido como “Professor” é investigada pela Polícia Civil no Rio

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do traficante Fhillip da Silva Gregório, conhecido cmo “Professor”, considerado um dos principais nomes da facção Comando Vermelho (CV), na capital do Rio de Janeiro.

O traficante chegou com ferimentos graves à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, localizada na Zona Norte, no fim da noite deste domingo (1º), porém, não resistiu.

As investigações do caso estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com uma testemunha, com quem Fhillip mantinha uma relação extraconjugal, o traficante teria cometido suicídio. A informação chegou às autoridades depois que a mulher se apresentou espontaneamente e também entregou a arma que, segundo ela, Fhillip teria usado para tirar a própria vida.

Fhillip da Silva Gregório, chamado de “Professor”, ganhou destaque dentro da organização criminosa depois de assumir a responsabilidade pelo fornecimento de armas de fogo usadas para a expansão da facção pela Zona Oeste. O criminoso se transformou em uma espécie de “dono” da comunidade da Fazendinha, situada no interior do Complexo do Alemão, fortalecendo seu poder na localidade.



Os policiais realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. Veja a nota da Polícia Civil na íntegra:

