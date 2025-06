Corpos com marcas de tiros na cabeça são encontrados na porta de delegacia, no RJ

Dois corpos, ainda não identificados, foram colocados na porta da 23ª Delegacia de Polícia (Méier), na madrugada desta segunda-feira (2). Informações preliminares atestam que os corpos estavam com marcas de tiros na cabeça e que foram achados por policiais que estavam chegando para trabalhar.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), realizaram uma perícia no local e buscam identificar quem teria deixado os corpos no local. Eles foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), localizado no Centro do Rio.

Leia também:

Governo do Estado promove ações especiais na Semana do Meio Ambiente

Guarda Municipal de Niterói salva bebê engasgado em abrigo da Prefeitura

Ainda não se sabe o que causou as mortes e nem a identidade das vítimas.

O local precisou ser limpo pelos agentes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlubr).

A Polícia Civil investiga se os corpos eram de criminosos do Morro do Urubu, situado entre os bairros de Pilares e Tomás Coelho, na Zona Norte.